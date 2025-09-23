Мирошник: Киев ударами по России пытается получить финансирование от Запада

По его словам, с 8 по 14 сентября по России было совершено самое большое количество ударов в прифронтовой зоне. Так, по гражданским объектам количество ударов в этот период составляло почти 600 в сутки. С 15 по 21 сентября их количество снизилось до 460 в сутки. Кроме того, по сравнению с весной количество атак увеличилось почти в два раза.