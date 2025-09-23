Трамп подписал приказ о признании движения Антифа террористической организацией

В указе утверждается, что «Антифа» участвует в насильственных акциях против полиции и государственных органов, организует беспорядки, нападает на сотрудников иммиграционных служб и угрожает политическим деятелям. Также отмечается, что движение вербует и радикализирует молодых людей, скрывает источники финансирования и деятельность своих участников.