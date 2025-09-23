Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористической организацией

В США окончательно признали движение «Антифа» террористической организацией. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп. Текст документа размещён на сайте Белого дома.
«Из-за вышеупомянутой модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона, я настоящим объявляю “Антифа” внутренней террористической организацией», — сказано в документе.
Ранее Трамп назвал движение «Антифа» ужасным и заявил, что хотел бы добиться признания экстремистами как антифашистов, так и членов других радикальных групп.
В среду 17 сентября Трамп написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, что движение «Антифа» признано «крупной террористической организацией».
При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал объявление «Антифа» террористической организацией в США и заявил, что намерен инициировать такую же процедуру и в Венгрии.