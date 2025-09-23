Ричмонд
Эрдоган сообщил, что с первой его встречи с Путиным их отношения были хорошими

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным были хорошими с самого начала. Соответствующее заявление политик сделал во время общения с телеканалом Fox News.

Источник: Life.ru

«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — заявил глава турецкого государства.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия рассматривает Турцию в качестве надёжного партнёра в двусторонних делах, а также на международной арене. Российский лидер подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые всегда проходят в конструктивном ключе. Также президент РФ выразил благодарность своему турецкому коллеге за усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

