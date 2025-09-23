Эрдоган сообщил, что с первой его встречи с Путиным их отношения были хорошими

«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — заявил глава турецкого государства.
Напомним, ранее Путин заявил, что Россия рассматривает Турцию в качестве надёжного партнёра в двусторонних делах, а также на международной арене. Российский лидер подчеркнул, что высоко ценит личные контакты, которые всегда проходят в конструктивном ключе. Также президент РФ выразил благодарность своему турецкому коллеге за усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.Читать дальше