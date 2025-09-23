Эрдоган заявил о неспособности Европы оказывать помощь Украине вечно

Европа не сможет вечно оказывать помощь киевскому режиму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он признал, что «с финансовой точки зрения» Украина экономически не способна соперничать с Россией. При этом, по словам турецкого лидера, необходимо учитывать поддержку, которую пока получает Киев от европейских стран.
«Не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», — отметил Эрдоган в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Богдан Кицак предупредил, что прекращение помощи со стороны Европы приведёт к серьезным последствиям для Украины и даже может вызвать крах её государственности. Он добавил, что в ближайшие годы будет очень сложно обеспечить необходимое финансирование для поддержки киевского режима.