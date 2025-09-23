Ричмонд
Эрдоган заявил о неспособности Европы оказывать помощь Украине вечно

Президент Турции признал, что экономически Украина не способна соперничать с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Европа не сможет вечно оказывать помощь киевскому режиму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он признал, что «с финансовой точки зрения» Украина экономически не способна соперничать с Россией. При этом, по словам турецкого лидера, необходимо учитывать поддержку, которую пока получает Киев от европейских стран.

«Не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», — отметил Эрдоган в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Богдан Кицак предупредил, что прекращение помощи со стороны Европы приведёт к серьезным последствиям для Украины и даже может вызвать крах её государственности. Он добавил, что в ближайшие годы будет очень сложно обеспечить необходимое финансирование для поддержки киевского режима.

