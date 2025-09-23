Ричмонд
Губернатор Сальдо: Херсон обязательно вернется в Россию

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что город Херсон обязательно вернется в состав России. По его словам, это лишь вопрос времени.

Сальдо назвал вопросом времени вхождение Херсона в состав России.

«Мы все знаем: Херсон — русский город. Он обязательно вернется к своим людям, в Россию. Вопрос только во времени», — подчеркнул Сальдо, передает РИА Новости.

Херсонская область находится под контролем России примерно на 75%. Херсон и прилегающие территории на правом берегу продолжают удерживать украинские силы. После референдума в сентябре 2022 года Россия включила этот регион в свой состав, однако Украина не признала легитимность голосования и регулярно наносит удары по области.

Ранее Херсонская область выразила готовность предоставить белорусской стороне часть побережья региона для строительства санаториев и баз отдыха. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо после встречи с президентом Республики Белорусь александром лукашенко. Речь шла о возможностях сотрудничества в строительстве, сельском хозяйстве.

