Губернатор Сальдо: Херсон обязательно вернется в Россию

Херсонская область находится под контролем России примерно на 75%. Херсон и прилегающие территории на правом берегу продолжают удерживать украинские силы. После референдума в сентябре 2022 года Россия включила этот регион в свой состав, однако Украина не признала легитимность голосования и регулярно наносит удары по области.