Власти Бельгии признали государственность Палестины

Де Вевер заявил, что решением по Палестине Бельгия посылает «сильный политический сигнал».

Источник: Аргументы и факты

Бельгийские власти присоединились к странам, которые признали государственность Палестины, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

«Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и безопасности», — сказал он на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава правительства подчеркнул, что Бельгия всегда продвигала принцип двух государств. Де Вевер также отметил, что дополнительной причиной поддержки Палестины стали недавние заявления израильских политиков о том, что такого государства не будет существовать.

По словам премьер-министра, своим решением Бельгия посылает миру «сильный политический сигнал».

Напомним, ранее о признании Палестины как государства объявили Франция, Британия, Португалия, Канада и Австралия. Представители палестинского движения ХАМАС назвали эти решения важным шагом для «подтверждения права палестинцев на свою землю».

