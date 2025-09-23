Власти Бельгии признали государственность Палестины

Бельгийские власти присоединились к странам, которые признали государственность Палестины, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
«Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и безопасности», — сказал он на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Глава правительства подчеркнул, что Бельгия всегда продвигала принцип двух государств. Де Вевер также отметил, что дополнительной причиной поддержки Палестины стали недавние заявления израильских политиков о том, что такого государства не будет существовать.
По словам премьер-министра, своим решением Бельгия посылает миру «сильный политический сигнал».
Напомним, ранее о признании Палестины как государства объявили Франция, Британия, Португалия, Канада и Австралия. Представители палестинского движения ХАМАС назвали эти решения важным шагом для «подтверждения права палестинцев на свою землю».