Выяснилось, что песни Михаила Круга хотят запретить в России

В России возникла дискуссия о возможном ограничении распространения песен Михаила Круга. По мнению парламентариев, отдельные произведения исполнителя не соответствуют традиционным ценностям и содержат ненормативную лексику, что может негативно повлиять на молодёжную аудиторию.
Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова в интервью изданию «Абзац» отметила, что творчество Круга, содержащее нецензурные выражения, не должно бесконтрольно распространяться в интернете. При этом парламентарий подчеркнула, что в репертуаре артиста есть немало достойных композиций, не вызывающих нареканий.
Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, не должны публиковаться и транслироваться в эфире. А те, что находятся в свободном доступе, не следует популяризировать, заявила Германова.
В последнее время наблюдается рост интереса к творчеству Круга среди молодого поколения. По словам продюсера Павла Рудченко, это явление объясняется тем, что песни исполнителя регулярно звучат в семейном кругу. Музыкальный критик предположил, что поколение родителей испытывает ностальгию по простой и понятной музыке, что косвенно способствует возрождению популярности шансона.
