Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что песни Михаила Круга хотят запретить в России

В России возникла дискуссия о возможном ограничении распространения песен Михаила Круга.

В России возникла дискуссия о возможном ограничении распространения песен Михаила Круга. По мнению парламентариев, отдельные произведения исполнителя не соответствуют традиционным ценностям и содержат ненормативную лексику, что может негативно повлиять на молодёжную аудиторию.

Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова в интервью изданию «Абзац» отметила, что творчество Круга, содержащее нецензурные выражения, не должно бесконтрольно распространяться в интернете. При этом парламентарий подчеркнула, что в репертуаре артиста есть немало достойных композиций, не вызывающих нареканий.

Те песни, в которых содержится ненормативная лексика и они не несут подтверждения нашим ценностям, не должны публиковаться и транслироваться в эфире. А те, что находятся в свободном доступе, не следует популяризировать, заявила Германова.

В последнее время наблюдается рост интереса к творчеству Круга среди молодого поколения. По словам продюсера Павла Рудченко, это явление объясняется тем, что песни исполнителя регулярно звучат в семейном кругу. Музыкальный критик предположил, что поколение родителей испытывает ностальгию по простой и понятной музыке, что косвенно способствует возрождению популярности шансона.

Читайте также: «Сектор Газа»: от запрета до неискренних извинений прошло всего несколько часов.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше