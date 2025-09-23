Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вершинин: Россия признала права палестинцев задолго до нынешней трагедии

Речь идёт о признании права палестинцев на возвращение, самоопределение и создание независимого государства.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин напомнил, что Москва вместе с большинством стран мира давно признала законные права палестинцев на создание собственного государства. Об этом он заявил, выступая на международной конференции высокого уровня по ближневосточному урегулированию, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам дипломата, речь идёт о признании права палестинцев на возвращение, самоопределение и создание независимого государства. Эти шаги, подчеркнул Вершинин, были предприняты задолго до нынешней трагической ситуации на Ближнем Востоке.

Он отметил, что Россия и 149 других государств поддержали справедливые устремления палестинского народа ещё до нынешней катастрофы, которая уже унесла жизни не менее 65 тысяч человек.

Ранее о признании Палестины как государства объявили Франция, Британия, Португалия, Канада и Австралия. Представители палестинского движения ХАМАС назвали эти решения важным шагом для «подтверждения права палестинцев на свою землю».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше