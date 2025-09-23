Вершинин: Россия признала права палестинцев задолго до нынешней трагедии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин напомнил, что Москва вместе с большинством стран мира давно признала законные права палестинцев на создание собственного государства. Об этом он заявил, выступая на международной конференции высокого уровня по ближневосточному урегулированию, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.