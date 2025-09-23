Ричмонд
Оппозиция Молдавии пообещала при победе на выборах наладить связи с Россией

Оппозиционный Патриотический блок в случае победы на выборах в Молдавии намерен возобновить прямые рейсы с Россией и наладить с ней связи.

Источник: Sputnik.md

Об этом в интервью РИА Новости заявил один из лидеров блока, экс-премьер Молдавии Василий Тарлев.

«Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей», — сказал он.

По словам Тарлева, Молдавия будет строить отношения с Россией на равных, как это было раньше.

Ранее бывший президент, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что оппозиция в случае победы на выборах вернёт страну в СНГ и ЕАЭС, а также будет получать статус наблюдателя в БРИКС и ШОС.

