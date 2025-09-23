Оппозиция Молдавии пообещала при победе на выборах наладить связи с Россией

Об этом в интервью РИА Новости заявил один из лидеров блока, экс-премьер Молдавии Василий Тарлев.
«Мы будем открывать авиарейсы, восстанавливать логистику, снимать искусственные препятствия. Нужно возобновлять культурные проекты и социальные программы, которые объединяют людей», — сказал он.
По словам Тарлева, Молдавия будет строить отношения с Россией на равных, как это было раньше.
