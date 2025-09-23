Узбекистан закупит 22 самолёта Boeing 787 Dreamliner на 8 миллиардов долларов — Трамп

В компании Uzbekistan Airways ранее не раз сообщали о планах по существенному обновлению и расширению своего авиапарка. 787 Dreamliner — это современные широкофюзеляжные дальнемагистральные лайнеры, отличающиеся экономичностью и повышенным комфортом для пассажиров. Такие самолёты позволят выполнять прямые рейсы из Ташкента и других крупных городов Узбекистана в Европу, Америку и Азию без дозаправки, а также улучшат имидж страны на международном рынке авиаперевозок.