Узбекистан закупит 22 самолёта Boeing 787 Dreamliner на 8 миллиардов долларов — Трамп

Vaib.uz (Узбекистан. 23 сентября). Президент США Дональд Трамп сообщил о крупной сделке между Узбекистаном и американской корпорацией Boeing.

По словам Трампа, Uzbekistan Airways приобретёт 22 современных лайнера Boeing 787 Dreamliner на сумму более 8 миллиардов долларов. Поставки начнутся с 2031 года.

Этой новостью Трамп поделился на своей странице в социальной сети Truth Social. В своём посте он назвал соглашение «великой сделкой», подчеркнув её стратегическую важность как для американского бизнеса, так и для Узбекистана.

«На сумму более 8 миллиардов долларов Uzbekistan Airways приобретает 22 самолёта 787 Dreamliner. Это создаст более 35 000 рабочих мест в Соединённых Штатах. Президент Мирзиёев — человек слова, и мы продолжим совместную работу над многими другими вопросами! Благодарю за ваше внимание к этому делу», — написал Дональд Трамп.

В пресс-службе президента Узбекистана подтвердили факт подписания документа: Министерство транспорта страны и компания Boeing заключили Соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере транспорта. В документе предусматривается не только закупка новых авиалайнеров, но и совместная работа по обслуживанию и подготовке специалистов для национальной авиакомпании.

В компании Uzbekistan Airways ранее не раз сообщали о планах по существенному обновлению и расширению своего авиапарка. 787 Dreamliner — это современные широкофюзеляжные дальнемагистральные лайнеры, отличающиеся экономичностью и повышенным комфортом для пассажиров. Такие самолёты позволят выполнять прямые рейсы из Ташкента и других крупных городов Узбекистана в Европу, Америку и Азию без дозаправки, а также улучшат имидж страны на международном рынке авиаперевозок.

Авиаконсультанты считают, что сделка усилит позиции Uzbekistan Airways на международных маршрутах и поможет компании конкурировать с ведущими мировыми перевозчиками. Вместе с этим, столь масштабные закупки говорят о серьёзных планах узбекских властей сделать из Узбекистана крупный авиационный хаб региона.

Однако подписание соглашения — лишь первый шаг. Теперь предстоит определиться с графиком поставок, подготовкой экипажей и инфраструктуры для обслуживания новых самолётов. Кроме того, это может стать толчком для дальнейших американских инвестиций в транспортную отрасль Узбекистана.

Сейчас в воздушном флоте Uzbekistan Airways есть шесть самолетов Boeing 787−8 Dreamliner. Первый из них был доставлен в августе 2016 года, а последний — в апреле 2021 года.

