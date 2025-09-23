Президент Турции неожиданно усомнился в скором завершении конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил скептицизм относительно возможности скорейшего завершения конфликта на Украине. Соответствующее заявление прозвучало в интервью турецкого лидера телеканалу Fox News.
Я не склонен верить, что это произойдет в ближайшее время, отметил Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в текущем году турецкий лидер заявлял о расчетах Анкары на достижение мира в 2025 году, подчеркивая, что справедливое и устойчивое урегулирование возможно лишь при равноправном участии сторон в переговорном процессе.
Визит Эрдогана в США связан с участием в Генассамблее ООН. На полях мероприятия запланирована его встреча с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Турецкий лидер также выразил намерение обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом «жизненно важные» шаги по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Эрдоган выразил ожидания значительного улучшения торгово-экономических отношений после предстоящего визита в Белый дом 25 сентября. Особое внимание планируется уделить вопросам военно-технического сотрудничества, в частности приобретения истребителей F-35.
Напомним, что 23 июля 2025 года в стамбульском дворце Чираган состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Российская сторона предложила создать три рабочие группы для дистанционной работы, что украинская делегация обещала рассмотреть. Как отмечал помощник президента РФ Владимир Мединский, в ходе встречи подробно обсуждались меморандумы сторон о принципах завершения конфликта, однако позиции остаются значительно дистанцированными.
