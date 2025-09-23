Президент Турции неожиданно усомнился в скором завершении конфликта на Украине

Я не склонен верить, что это произойдет в ближайшее время, отметил Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в текущем году турецкий лидер заявлял о расчетах Анкары на достижение мира в 2025 году, подчеркивая, что справедливое и устойчивое урегулирование возможно лишь при равноправном участии сторон в переговорном процессе.