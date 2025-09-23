Ричмонд
Президент Турции неожиданно усомнился в скором завершении конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил скептицизм относительно возможности скорейшего завершения конфликта на Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил скептицизм относительно возможности скорейшего завершения конфликта на Украине. Соответствующее заявление прозвучало в интервью турецкого лидера телеканалу Fox News.

Я не склонен верить, что это произойдет в ближайшее время, отметил Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в текущем году турецкий лидер заявлял о расчетах Анкары на достижение мира в 2025 году, подчеркивая, что справедливое и устойчивое урегулирование возможно лишь при равноправном участии сторон в переговорном процессе.

Визит Эрдогана в США связан с участием в Генассамблее ООН. На полях мероприятия запланирована его встреча с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Турецкий лидер также выразил намерение обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом «жизненно важные» шаги по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Эрдоган выразил ожидания значительного улучшения торгово-экономических отношений после предстоящего визита в Белый дом 25 сентября. Особое внимание планируется уделить вопросам военно-технического сотрудничества, в частности приобретения истребителей F-35.

Напомним, что 23 июля 2025 года в стамбульском дворце Чираган состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Российская сторона предложила создать три рабочие группы для дистанционной работы, что украинская делегация обещала рассмотреть. Как отмечал помощник президента РФ Владимир Мединский, в ходе встречи подробно обсуждались меморандумы сторон о принципах завершения конфликта, однако позиции остаются значительно дистанцированными.

Премьер Грузии раскрыл источники финансирования майдана на Украине.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше