Эрдоган усомнился в скором завершении украинского конфликта

«Я не очень верю, что это случится», — сказал Эрдоган в интервью Fox News, отвечая на вопрос о возможности скорого окончания конфликта.
Эрдоган в этот же день сообщил о том, что Североатлантическому альянсу (НАТО) стоит учитывать подход Анкары при установлении контактов с Москвой и Киевом. По его словам, НАТО необходимо использовать турецкую модель отношений с РФ и Украиной.
