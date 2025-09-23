Ричмонд
Эрдоган усомнился в скором завершении украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября выразил сомнение по поводу скорого завершения украинского конфликта.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я не очень верю, что это случится», — сказал Эрдоган в интервью Fox News, отвечая на вопрос о возможности скорого окончания конфликта.

Эрдоган в этот же день сообщил о том, что Североатлантическому альянсу (НАТО) стоит учитывать подход Анкары при установлении контактов с Москвой и Киевом. По его словам, НАТО необходимо использовать турецкую модель отношений с РФ и Украиной.

