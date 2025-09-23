Литовкин рассказал об ответе РФ в случае выведения США оружия в космос

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал aif.ru, чем может ответить Россия в случае выведения США стратегического ядерного вооружения в космос.
Так он прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина тщательно отслеживать наращивание компонентов противоракетной обороны Соединённых Штатов, в том числе их подготовку к размещению средств перехвата в космосе.
Ранее российский лидер заявил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат, если США ответят России взаимностью, то есть, собственно, будут соблюдать то, что прописано в документе.
«Дональд Трамп провозгласил, что он будет создавать “золотой купол” над Соединёнными Штатами по аналогии с “железным куполом” Израиля. Свое стремление президент США хочет реализовать, выведя вооружение в космос. При этом Россия выступает против любого оружия в космосе, как и Китай. Мы неоднократно ставили данный вопрос на заседание Совета Безопасности ООН, а Вашингтон всё время его проваливал. Это еще один пример, как США добиваются одностороннего превосходства в вооружении», — сказал Литовкин.
Военный эксперт при этом отметил, что у России есть чем ответить, если Соединенные Штаты все же на такой шаг решатся.
«Россия тоже может вывести в космос различное вооружение перехвата противоракетных систем. И потом у нас есть комплекс С-500, который может сбивать любые космические объекты», — сказал Литовкин.
Напомним, С-500 «Прометей» — российская зенитно-ракетная система нового поколения. Комплекс стоит на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС). Ее назначение — перехват баллистических, гиперзвуковых и аэродинамических целей, включая самолёты, крылатые ракеты, а также объекты в ближнем космосе.
Ранее Литовкин отметил, что Путин своим заявлением о ДСНВ указал Западу, что ядерный потенциал РФ в полной готовности.
Как сообщалось, Дональд Трамп подтвердил намерение обсудить с президентом России вопросы милитаризации космического пространства.