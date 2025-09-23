Движение «Антифа» признали террористической организацией в США

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп утвердил указ, согласно которому радикальное движение «Антифа» официально приравнено к внутренним террористическим организациям. Документ обнародован на правительственном ресурсе Белого дома. Решение, как отмечают наблюдатели, может быть связано с расследованием убийства известного консервативного активиста Чарли Кирка.
В тексте указа, опубликованного на официальном портале, подчёркивается, что «Антифа» демонстрирует практику политического насилия, направленного на подавление легальной политической деятельности и разрушение правопорядка, в связи с чем организация признаётся внутренней террористической структурой.
Издание The Wall Street Journal ранее со ссылкой на источники обнародовало подробности расследования убийства Кирка, являвшегося сторонником Трампа и активным представителем консервативного движения. По сведениям газеты, на гильзах и пулях, извлечённых из оружия предполагаемого преступника, обнаружены выгравированные лозунги, ассоциируемые с «Антифой».
Правоохранительные структуры подтвердили, что именно этот факт стал одним из решающих аргументов при принятии жёстких мер против движения. По информации источников WSJ, власти также рассматривают возможность расширить перечень объединений, которые могут попасть под действие обновлённых антикриминальных положений.
При этом «Антифа» не имеет официального статуса и централизованной организации. Термин используется для обозначения людей, исповедующих крайне левые либо анархистские взгляды. Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявлял о проведении антитеррористических расследований в отношении лиц, которых спецслужбы относят к приверженцам радикально-нигилистической идеологии.
Стоит напомнить, что Трамп ещё в 2019 году, в период своего первого президентского срока, высказывал намерение признать американских антифашистов террористическим объединением.
Читайте также: Политолог рассказал, что ждет движение «Антифа» после признания его Трампом террористическим.