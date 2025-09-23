Ричмонд
Губернатор Михаил Котюков рассказал о модернизации ЖКХ в поселке Мотыгино

Губернатор Михаил Котюков побывал с рабочей поездкой в Мотыгино Красноярского края.

Источник: Соцсети

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил о комплексной помощи поселку Мотыгино в модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Работы направлены на решение давних проблем с подготовкой к зиме и качеством услуг.

В поселке завершается обновление водозабора, где отремонтированы трубы и установлены новые фильтры, а также запущена современная блочно-модульная котельная. Всего же благодаря федеральной поддержке в Мотыгино построено пять новых экономичных и надежных котельных вместо семи старых.

Во время визита губернатор осмотрел новую школу, сданную в 2023 году, и поручил заасфальтировать дорогу к ней в следующем году, так как этот вопрос был поднят жителями. На встрече с мотыгинцами также обсудили проблемы дорог, медицины и тарифов. Все поступившие вопросы взяты в проработку.

Ранее Михаил Котюков провел встречу с зампредом правительства РФ Александром Новаком.

