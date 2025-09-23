Губернатор Михаил Котюков рассказал о модернизации ЖКХ в поселке Мотыгино

Во время визита губернатор осмотрел новую школу, сданную в 2023 году, и поручил заасфальтировать дорогу к ней в следующем году, так как этот вопрос был поднят жителями. На встрече с мотыгинцами также обсудили проблемы дорог, медицины и тарифов. Все поступившие вопросы взяты в проработку.