Генсек ЛАГ призвал страны, признавшие Палестину, защитить её народ

Страны, которые признали Палестину государством, теперь должны защитить её население, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.
«Страны, признавшие сегодня государство Палестина, должны взять на себя ответственность и защитить палестинцев…» — сказал он в ходе речи на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.
Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава организации также выразил надежду, что конференция «станет важной вехой» на пути к осуществлению решения о двух государствах.
Напомним, ранее сообщалось, что государственность Палестины признали Франция, Британия, Бельгия, Португалия, Канада и Австралия. При этом 21 сентября Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское государство создано не будет.