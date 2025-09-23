Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ЛАГ призвал страны, признавшие Палестину, защитить её народ

Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что страны, признавшие Палестину, должны взять на себя ответственность.

Источник: Аргументы и факты

Страны, которые признали Палестину государством, теперь должны защитить её население, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

«Страны, признавшие сегодня государство Палестина, должны взять на себя ответственность и защитить палестинцев…» — сказал он в ходе речи на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Мероприятие прошло в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава организации также выразил надежду, что конференция «станет важной вехой» на пути к осуществлению решения о двух государствах.

Напомним, ранее сообщалось, что государственность Палестины признали Франция, Британия, Бельгия, Португалия, Канада и Австралия. При этом 21 сентября Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское государство создано не будет.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше