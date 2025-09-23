В МИД Украины резко прокомментировали визит африканских послов в Крым

Ранее, 19 сентября 2025 года, представитель российского МИД в Симферополе Артём Березовский сообщил о прибытии делегации африканских послов в Крым. По его словам, основная цель поездки заключалась в ознакомлении с экономическим и туристическим потенциалом региона, а также в обсуждении возможных направлений взаимодействия между Крымом и регионами африканских стран, которые они представляют.