В МИД Украины резко прокомментировали визит африканских послов в Крым

Министерство иностранных дел Украины выступило с осуждением поездки послов трёх африканских государств на территорию Крыма. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ведомства в официальном телеграм-канале.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что визит представителей Буркина-Фасо, Мали и Нигера выглядит «особенно циничным», учитывая их собственные заявления о стремлении отстаивать суверенитет и территориальную целостность в пределах признанных международным сообществом границ.
Ранее, 19 сентября 2025 года, представитель российского МИД в Симферополе Артём Березовский сообщил о прибытии делегации африканских послов в Крым. По его словам, основная цель поездки заключалась в ознакомлении с экономическим и туристическим потенциалом региона, а также в обсуждении возможных направлений взаимодействия между Крымом и регионами африканских стран, которые они представляют.
Стоит напомнить, что визиты африканских дипломатов в Крым уже происходили ранее. Так, 28 июня 2025 года полуостров посетили послы Чада, Бурунди и Гвинеи. В Симферополе их встречали представители крымских властей во главе с Сергеем Аксёновым.
Читайте также: «Не приходите жаловаться»: в Польше сделали угрожающее предупреждение России.