Из-за Эпштейна благотворительные организации разорвали отношения с экс-женой принца Эндрю

Среди отказавшихся благотворительных фондов — The Teenage Cancer Trust, British Heart Foundation, The Natasha Allergy Research Foundation, National Foundation for Retired Service Animals, Prevent Breast Cancer и детский хоспис Julia’s House.
21 сентября газета The Sun опубликовала статью, в которой указано, что в апреле 2011 года Фергюсон направила Эпштейну письмо, где она «смиренно извинилась» за то, что несколькими неделями ранее в СМИ его связали с педофилией, хотя финансист на тот момент уже признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В письме герцогиня также назвала Эпштейна «верным, щедрым и преданным другом».
Представитель Фергюсон заявил, что письмо было написано исключительно из-за угрозы судебного иска со стороны финансиста. В интервью Evening Standard 7 марта 2011 года Фергюсон извинилась за получение от Эпштейна 15 тысяч фунтов.
А ранее стало известно, что британский посол в США Питер Мандельсон выражал поддержку и любовь Джеффри Эпштейну в 2008 году. После того как финансист был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения, Мандельсон призывал его добиваться досрочного освобождения. В связи с этим МИД Великобритании отозвал дипломата и принял решение об его увольнении.