Из-за Эпштейна благотворительные организации разорвали отношения с экс-женой принца Эндрю

21 сентября газета The Sun опубликовала статью, в которой указано, что в апреле 2011 года Фергюсон направила Эпштейну письмо, где она «смиренно извинилась» за то, что несколькими неделями ранее в СМИ его связали с педофилией, хотя финансист на тот момент уже признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В письме герцогиня также назвала Эпштейна «верным, щедрым и преданным другом».