Президент Индонезии пообещал признать Израиль после признания им Палестины

Признание Палестины станет «правильным шагом на правильной стороне истории».

Источник: Аргументы и факты

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что его страна готова признать Государство Израиль сразу после того, как Тель-Авив официально признает независимость и государственность Палестины. Об этом он сказал, выступая на международной конференции высокого уровня, посвящённой урегулированию палестино-израильского конфликта.

Субианто подчеркнул, что Индонезия не только поддерживает провозглашение палестинской государственности, но и готова предоставить Израилю гарантии безопасности. По его словам, такая позиция отражает стремление страны к справедливому и устойчивому миру в регионе.

Глава индонезийского государства выразил уверенность, что признание Палестины станет «правильным шагом на правильной стороне истории», подчеркнув важность справедливого решения конфликта в интересах обеих сторон.

Ранее государственность Палестины признали Франция, Британия, Бельгия, Португалия, Канада и Австралия. При этом 21 сентября Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское государство создано не будет.

