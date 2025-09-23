Действия властей Молдавии повторяют украинский сценарий, заявил экс-премьер

Украинские власти ранее организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь — самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия»: обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.