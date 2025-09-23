Издание Wall Street Journal попросило суд отклонить иск Трампа о клевете

«Президент Соединённых Штатов подал этот иск в нарушение первой поправки (конституции США. — Прим. Life.ru), чтобы заставить замолчать газету за публикацию высказываний, которые впоследствии были подтверждены документами, обнародованными Конгрессом. Суд должен отклонить иск без права возобновления и взыскать с истца в пользу ответчиков судебные расходы и издержки», — сказано в запросе юристов, представляющих интересы ответчиков.