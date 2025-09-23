Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Издание Wall Street Journal попросило суд отклонить иск Трампа о клевете

Издание Wall Street Journal обратилось в суд с ходатайством об отклонении иска о клевете, поданного американским лидером Дональдом Трампом. Это следует из судебных документов.

Источник: Life.ru

Ранее в реестре судебных дел Соединённых Штатов появились данные о подаче иска республиканцем в адрес медиамагната Руперта Мердока, принадлежащей ему WSJ и материнских компаний за «клевету и оскорбления».

«Президент Соединённых Штатов подал этот иск в нарушение первой поправки (конституции США. — Прим. Life.ru), чтобы заставить замолчать газету за публикацию высказываний, которые впоследствии были подтверждены документами, обнародованными Конгрессом. Суд должен отклонить иск без права возобновления и взыскать с истца в пользу ответчиков судебные расходы и издержки», — сказано в запросе юристов, представляющих интересы ответчиков.

Ранее издание Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что Трамп якобы подарил финансисту Джеффри Эпштейну, осуждённому за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, непристойный рисунок в качестве поздравления с 50-летием. В администрации президента США публикацию WSJ опровергли, назвав её откровенным фейком, направленным на дискредитацию главы государства. В Белом доме отметили, что юридическая команда республиканца будет добиваться судебного разбирательства.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше