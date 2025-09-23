Замглавы Перми Дмитрия Галиханова могут наделить новыми полномочиями

Замглавы Перми Дмитрий Галиханов может получить новые полномочия, передаёт «Ъ-Прикамье», ссылаясь на свой источник в мэрии.
Сейчас чиновник возглавляет блок «Городское хозяйство» и курирует благоустройство и транспорт, но ему планируют передать в кураторство такие сферы как экология и отходы. По информации издания, в блок «Городское хозяйство» могут передать полномочия в сфере ТКО и кураторство над муниципальным учреждением «Полигон», а также управление по экологии и природопользованию администрации Перми.
Напомним, за деятельность МБУ «Полигон» и утилизацию мусора пока отвечает экс-министр ЖКХ и благоустройства края Артём Балахнин. А экологией (включая озеленение Перми и борьбу с беспризорными животными) занимается замглавы Перми Алексей Синев, курирующий блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». Подразумевается, что после преобразований Артём Балахнин продолжит курировать департамент ЖХУ, городской УКС, управление жилищных отношений, а Алексей Синев — департаменты земельных отношений, имущественных отношений и градостроительства.
По мнению экспертов, это решение позволит привести городской функционал в соответствие с функционалом регионального правительства.
