Замглавы Перми Дмитрия Галиханова могут наделить новыми полномочиями

Сейчас чиновник возглавляет блок «Городское хозяйство» и курирует благоустройство и транспорт, но ему планируют передать в кураторство такие сферы как экология и отходы. По информации издания, в блок «Городское хозяйство» могут передать полномочия в сфере ТКО и кураторство над муниципальным учреждением «Полигон», а также управление по экологии и природопользованию администрации Перми.