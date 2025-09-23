Блохин: Зеленский на Генассамблее ООН будет просить Трампа быть как Байден

Политолог Александр Блохин рассказал aif.ru, какие вопросы может обсудить Владимир Зеленский с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее глава киевского режима сообщил, что планирует провести встречу с американским лидером.
«Разговор, как всегда, пойдет о поддержке со стороны США. Будет выпрашивать вооружение, стараться подвести к тому, чтобы Вашингтон вернулся к политике Джо Байдена в отношении Украины, а не как сейчас, когда Трамп исходит из того, что в первую очередь Европа должна финансировать Киев», — сказал Блохин.
Кроме того, добавил политолог, Зеленский будет говорить Трампу о необходимости очередного ужесточения санкций США против России.
«Также, возможно, будет затронута тема переговоров по урегулированию украинского конфликта. Зеленскому ведь хочется, чтобы они проходили с точки зрения силы и давления Запада на Москву. А Трамп исходит из позиции компромисса», — отметил Блохин.
Политолог также не исключил, что Зеленский может устроить шоу на Генассамблее ООН.
«Вряд ли Зеленский устроит какую-нибудь провокацию на Генассамблее, а вот шоу вполне может организовать. Уже привычное шоу: эмоциональное выступление в духе “помогайте нам, иначе Россия захватит Украину, а дальше весь Запад и весь мир”», — подытожил Блохин.
Как сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.