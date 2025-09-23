В РФ раскрыли суть заявления Ким Чен Ына: что скрывается за «секретным вооружением»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о разработке некого «секретного оружия». Им могут быть средства доставки ядерных боезарядов. С таким предположением выступил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, цитирует РИА Новости.
КНДР, отметил он, имеет успехи в сфере создания ракетно-ядерных припасов. Главред уточнил, что северокорейцы отличаются также оперативным поиском информации и необходимых технологий.
«Мы можем предположить, что это либо новые разработки в виде средств доставки ядерных боезарядов на территорию противника, либо речь может идти о стратегических автономных системах — беспилотниках воздушного, подводного, а также морского базирования», — заключил Игорь Коротченко.
Ким Чен Ын также рассказал о патриотическом подъеме в стране. Он объяснил это героизмом северокорейских бойцов, участвовавших в операции по освобождению Курской области.