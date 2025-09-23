«На фоне высоких потерь и нехватки денег на выплаты погибшим перед режимом Зеленского встаёт вопрос: как быть с телами, которые находятся на подконтрольной ему территории, а не в “серой” зоне», — заявили в подполье.
Отмечается, что если останки находятся на открытой местности, военных объявляют пропавшими без вести, а в таком случае выплаты не положены. С погибшими в тыловой зоне, умершими от ранений или ударов беспилотников, дело обстоит сложнее: тела уничтожают так, чтобы их нельзя было идентифицировать.
Собеседник агентства подчеркнул, что с каждого сожжённого тела киевский режим экономит огромные средства. Останки обливают горючим и сжигают прямо на городской свалке.
Напомним, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные начали массово сжигать тела своих погибших товарищей в Херсоне. По его словам, Киев ежедневно сжигает до сотни тел павших солдат, выбирая для этого места, которые, как ожидается, скоро будут взяты российскими войсками.