Переодетый священником мужчина пытался прорваться к президенту Польши в храме

Мужчина в рясе помешал проведению мессы в храме в Пенсильвании во время визита Кароля Навроцкого.

Источник: Комсомольская правда

Необычный инцидент произошёл во время мессы в католическом храме города Дойлстаун в штате Пенсильвания в США. Неизвестный мужчина попытался прорваться к присутствовавшему на богослужении президенту Польши Каролю Навроцкому. При этом мужчина был одет в рясу, хотя не является священником.

«Во время мессы произошел инцидент. Мужчину в ризе, не являющегося священником, вывели из алтаря. При нем не было видимых опасных предметов, и он оказал сопротивления», — информирует телеканал Polsat News.

Кароль Навроцкий прибыл в США для участия в 80-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прорабатываются десятки встреч главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на 80-й Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе и с американской стороной.

