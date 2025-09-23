Переодетый священником мужчина пытался прорваться к президенту Польши в храме

Необычный инцидент произошёл во время мессы в католическом храме города Дойлстаун в штате Пенсильвания в США. Неизвестный мужчина попытался прорваться к присутствовавшему на богослужении президенту Польши Каролю Навроцкому. При этом мужчина был одет в рясу, хотя не является священником.