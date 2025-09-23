Блохин: Бербок не хватит ума, чтобы усилить антироссийскую политику в ООН

Анналена Бербок, занявшая пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, вряд ли сможет усилить антироссийскую политику, которую проводит ряд стран-членов организации, сказал aif.ru политолог Александр Блохин.
«На самом деле в ООН вводят санкции против России и проводят антироссийскую политику только две категории стран: сам Запад и американские сателлиты, то есть государства, которые, по сути, потеряли свой суверенитет: Япония, Южная Корея и другие. Эти страны выступают против РФ на постоянной основе. Вот к ним и присоединится Бербок», — отметил Блохин.
При этом политолог усомнился, что она сможет усилить антироссийскую политику на международной арене.
«Бербок не особо гениальный политик… Она будет просто идти в фарватере стран, которые давно выступают против РФ», — подытожил Блохин.
Бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин ранее высказал мнение, что Бербок на новом посту может попытаться инициировать антироссийскую резолюцию.
Напомним, в сентябре Бербок приступила к обязанностям председателя Генеральной Ассамблеи ООН в шаб-квартире организации в Нью-Йорке. До этого, с 2021 по 2025 год, она возглавляла министерство иностранных дел Германии. Политик известна своими резкими милитаристскими высказываниями и полной поддержкой Украины.