Блохин: Бербок не хватит ума, чтобы усилить антироссийскую политику в ООН

Бербок будет идти в фарватере стран, которые в ООН давно ведут антироссийскую политику, отметил Блохин. По его мнению, она не способна привнести что-то новое.

Источник: Аргументы и факты

Анналена Бербок, занявшая пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, вряд ли сможет усилить антироссийскую политику, которую проводит ряд стран-членов организации, сказал aif.ru политолог Александр Блохин.

«На самом деле в ООН вводят санкции против России и проводят антироссийскую политику только две категории стран: сам Запад и американские сателлиты, то есть государства, которые, по сути, потеряли свой суверенитет: Япония, Южная Корея и другие. Эти страны выступают против РФ на постоянной основе. Вот к ним и присоединится Бербок», — отметил Блохин.

При этом политолог усомнился, что она сможет усилить антироссийскую политику на международной арене.

«Бербок не особо гениальный политик… Она будет просто идти в фарватере стран, которые давно выступают против РФ», — подытожил Блохин.

Бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин ранее высказал мнение, что Бербок на новом посту может попытаться инициировать антироссийскую резолюцию.

Напомним, в сентябре Бербок приступила к обязанностям председателя Генеральной Ассамблеи ООН в шаб-квартире организации в Нью-Йорке. До этого, с 2021 по 2025 год, она возглавляла министерство иностранных дел Германии. Политик известна своими резкими милитаристскими высказываниями и полной поддержкой Украины.

