Блохин: Бербок не хватит ума, чтобы усилить антироссийскую политику в ООН

«На самом деле в ООН вводят санкции против России и проводят антироссийскую политику только две категории стран: сам Запад и американские сателлиты, то есть государства, которые, по сути, потеряли свой суверенитет: Япония, Южная Корея и другие. Эти страны выступают против РФ на постоянной основе. Вот к ним и присоединится Бербок», — отметил Блохин.