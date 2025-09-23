РФ внесет в ООН документ о признании 14 декабря днем борьбы с колониализмом

По словам дипломата, принятие инициативы в 2025 году приурочено к 65-летию Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой в 1960 году. Логвинов отметил, что это станет важным символическим шагом и позволит придать антиколониальной работе системный характер.