РФ внесет в ООН документ о признании 14 декабря днем борьбы с колониализмом

По словам дипломата, принятие инициативы в 2025 году приурочено к 65-летию Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой в 1960 году. Логвинов отметил, что это станет важным символическим шагом и позволит придать антиколониальной работе системный характер.
Он также подчеркнул, что в текущем году в приоритете остаётся выполнение положений резолюции Генассамблеи «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях».
По его словам, итоги голосования в 2024 году подтвердили актуальность борьбы с наследием колониальной эпохи и её современными проявлениями. Дипломат добавил, что построение справедливого многополярного мира невозможно без ликвидации этих пережитков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад внедряет идею так называемого «климатического колониализма» для стран Африки и Латинской Америки, навязывая им дорогостоящие и ненужные технологии.