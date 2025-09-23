Эрдоган призвал НАТО брать пример с Турции в отношениях с РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News заявил, что страны — участницы Североатлантического альянса должны учитывать подход Анкары при формировании политики в отношении Москвы и Киева. По его словам, именно та модель, которую Турция использует во взаимодействии с Россией и Украиной, могла бы быть применена и другими членами НАТО.