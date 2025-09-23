Ричмонд
Эрдоган призвал НАТО брать пример с Турции в отношениях с РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News заявил, что страны — участницы Североатлантического альянса должны учитывать подход Анкары при формировании политики в отношении Москвы и Киева.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News заявил, что страны — участницы Североатлантического альянса должны учитывать подход Анкары при формировании политики в отношении Москвы и Киева. По его словам, именно та модель, которую Турция использует во взаимодействии с Россией и Украиной, могла бы быть применена и другими членами НАТО.

Турецкий лидер подчеркнул, что его контакты с Владимиром Путиным сложились положительно ещё с первой личной встречи. В свою очередь, российский президент ранее отмечал, что Москва рассматривает Анкару как надёжного партнёра и выражает удовлетворение динамикой развития двусторонних торгово-экономических связей.

23 июля 2025 года во дворце Чираган в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями, посвящённый поиску путей урегулирования конфликта. Российская сторона предложила создать три рабочие группы для онлайн-обсуждения спорных тем.

Украинские представители пообещали рассмотреть это предложение. Как отметил помощник президента РФ, руководитель российской делегации Владимир Мединский, значительная часть встречи была посвящена изучению меморандумов обеих сторон, в которых изложены ключевые условия прекращения противостояния.

