Президент Бразилии дал совет Трампу о том, как вести себя

Лула да Силва призвал США избегать вмешательства во внутренние дела других государств.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп должен вести себя как лицо, возглавляющее ведущую экономическую державу и наиболее технологичную страну, заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

«Президент Трамп должен вести себя как глава государства как государственный деятель ведущей экономической державы, крупнейшей военной и наиболее технологичной страны», — сказал политик в интервью телеканалу PBS News.

Он призвал американскую администрацию действовать более ответственно во внешней политике и не пытаться вмешательства во внутренние дела других государств. Лула да Силва напомнил, что США долго убеждали мир, что являются олицетворением мировой демократии.

«Эта страна (Соединённые Штаты — прим. ред.) обладает величием и могуществом, она должна нести гораздо большую ответственность», — добавил президент Бразилии.

Напомним, в июне Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал Дональду Трампу «меньше сидеть в интернете». Он также порекомендовал президенту США думать об «укреплении многосторонности», «достижении мира» и свободной торговле.

