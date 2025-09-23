Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией стало отправной точкой в деле защиты русского мира.
Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, возвращение этих территорий является лишь первым этапом на пути укрепления и защиты интересов русского мира, которому предстоит дальнейшее развитие.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Донбасс и Новороссия относятся к исконно русским землям, в связи с чем эти регионы не могут рассматриваться в качестве возможной территориальной уступки со стороны киевского режима.