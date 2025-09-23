Ричмонд
Объяснено, о каком секретном оружии КНДР говорил Ким Чен Ын

Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о разработке новых «секретных вооружений», вероятно, относится к беспилотным системам доставки ядерных боеголовок.

Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о разработке новых «секретных вооружений», вероятно, относится к беспилотным системам доставки ядерных боеголовок. Такое предположение высказал Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», в беседе с РИА «Новости».

По мнению аналитика, речь может идти о средствах доставки стратегических автоматизированных комплексов, а именно беспилотных аппаратах, предназначенных для использования в воздушном, подводном и надводном пространствах. Он также напомнил о существенном прогрессе Северной Кореи в области ракетных и ядерных технологий, включая создание собственной версии российского подводного беспилотника «Посейдон».

Коротченко акцентировал внимание на том, что ключевую роль в реализации подобных начинаний играют специальные службы КНДР, активно занимающиеся сбором разведывательной информации и добычей передовых технологий в странах Запада.

Днем ранее, 22 сентября 2025 года, Ким Чен Ын сообщил о появлении в арсенале страны принципиально новых видов «секретного вооружения», а также заявил об укреплении военно-морского флота и значительных изменениях в развитии потенциала стратегического сдерживания.

Северокорейский лидер отметил создание эсминцев как первый судьбоносный шаг в формировании морской державы, подчеркнув неуклонное наращивание стратегических сил и модернизацию существующего вооружения. Кроме того, он подтвердил твердую позицию КНДР относительно отказа от денуклеаризации, подчеркнув, что подобные требования равносильны покушению на конституционный строй государства.

Читайте также: Обнародованы сведения о ранее неизвестном секретном оружии КНДР.

