Объяснено, о каком секретном оружии КНДР говорил Ким Чен Ын

По мнению аналитика, речь может идти о средствах доставки стратегических автоматизированных комплексов, а именно беспилотных аппаратах, предназначенных для использования в воздушном, подводном и надводном пространствах. Он также напомнил о существенном прогрессе Северной Кореи в области ракетных и ядерных технологий, включая создание собственной версии российского подводного беспилотника «Посейдон».