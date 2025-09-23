В молдавской оппозиции прокомментировали суд над Гуцул

КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Суд над главой Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгенией Гуцул стал атакой на весь молдавский народ, а не только на гагаузов и русскоязычных жителей, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров оппозиционного Патриотического блока, экс-премьер Василий Тарлев.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
Мы видим в этом судилище атаку не только на гагаузов или русскоязычных граждан, а на весь молдавский народ. Делить граждан по языку или национальности — это вражеская стратегия разрушения государства. Мы не допустим, чтобы Молдову раскалывали изнутри. В конституции все равны перед законом и Богом — и именно это должно оставаться основой страны.
Политик отметил, что судебный процесс над Гуцул и оппозиционными активистами проходил с нарушениями всех норм, моральных и законотворческих.
«Процесс рассмотрели с космической скоростью, в обход всех процедур. Один судья, в первой инстанции, за считанные дни вынес приговор — семь лет заключения. Прямо в зале суда на Гуцул надели наручники на глазах малолетнего сына. Это грубейшее нарушение закона и антигуманные действия. Наше законодательство прямо запрещает такие меры к матерям с детьми», — сказал Тарлев.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят партия «Будущее Молдовы» Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.