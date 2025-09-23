Валентина Вобликова, Наталия Бояринова и Павел Богатырев покинули правительство Приангарья

Вновь избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, кто по различным обстоятельствам решил покинуть его команду. Среди них — заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, министр финансов Наталия Бояринова, министр сельского хозяйства Илья Сумароков, министр спорта Павел Богатырев, полномочный представитель губернатора Иркутской области в ЗС Роман Викторович Буянов и руководитель службы по охране объектов культурного наследия Виталий Владимирович Соколов. Глава региона благодарен всем за продуктивную совместную работу на благо социально-экономического развития Иркутской области.