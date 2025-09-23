Ричмонд
Валентина Вобликова, Наталия Бояринова и Павел Богатырев покинули правительство Приангарья

Как отметил Игорь Кобзев, формирование кадрового состава продолжается.

Источник: IrkutskMedia.ru

Вновь избранный губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, кто по различным обстоятельствам решил покинуть его команду. Среди них — заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, министр финансов Наталия Бояринова, министр сельского хозяйства Илья Сумароков, министр спорта Павел Богатырев, полномочный представитель губернатора Иркутской области в ЗС Роман Викторович Буянов и руководитель службы по охране объектов культурного наследия Виталий Владимирович Соколов. Глава региона благодарен всем за продуктивную совместную работу на благо социально-экономического развития Иркутской области.

Как отметил Игорь Кобзев, формирование кадрового состава правительства Иркутской области, министерств и подведомственных служб продолжается. Часть руководителей уже назначены. В связи с необходимостью соблюдения федеральных процедур кандидатуры некоторых министров необходимо согласовать на федеральном уровне.

Напомним, что исполняющим обязанности первого замгубернатора региона определен Роман Колесов до принятия Законодательным собранием Иркутской области решения о согласовании его назначения на государственную должность. Андрей Бунев сохранил пост заместителя губернатора. На должности зампредседателя областного правительства назначены Александр Суханов, Владимир Читоркин, Андрей Южаков и Александр Галкин.