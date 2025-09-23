Путину доложили о восстановлении пострадавших от боев объектов культуры

13 мая 2025 года Путин поручил правительству совместно с руководством регионов обеспечить восстановление объектов культуры на территориях, пострадавших от боевых действий и обстрелов. Ответственными были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. Поручением был установлен ежегодный отчет о ходе работ, первый из которых должен был быть представлен до 20 сентября 2025 года.