США нужно соглашаться на продление ДСНВ: Путин указал на ядерную мощь РФ

«Дональд Трамп провозгласил, что он будет создавать “золотой купол” над Соединёнными Штатами по аналогии с “железным куполом” Израиля. Свое стремление президент США хочет реализовать, выведя вооружение в космос. При этом Россия выступает против любого оружия в космосе, как и Китай. Мы неоднократно ставили данный вопрос на заседание Совета Безопасности ООН, а Вашингтон всё время его проваливал. Это еще один пример, как США добиваются одностороннего превосходства в вооружении», — сказал Литовкин.