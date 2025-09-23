США нужно соглашаться на продление ДСНВ: Путин указал на ядерную мощь РФ

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире продолжает деградировать, и виноват в этом Запад. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) принесут результат, если США ответят России взаимностью.
Военный эксперт Виктор Литовкин сказал, что стоит за заявлениями российского лидера.
Путин предупредил Запад о ядерной боеготовности.
По словам президента РФ, Москва готова соблюдать центральные количественные ограничения ДСНВ в течение года после 5 февраля 2026 года — окончания действия документа. При этом Путин подчеркнул: Россия готова ответить на любые угрозы.
«Заявления президента — это предупреждение Западу, что ракетный ядерный потенциал России находится в полной боевой готовности и любая агрессия Запада может обернуться для него катастрофой», — отметил Литовкин.
Одновременно, подчеркнул военный эксперт, Путин дал понять, что России нужен статус-кво.
«ДСНВ — это как раз договор о равной безопасности для Соединенных Штатов и для России. Но США, особенно при Трампе, не хотят признавать равную безопасность, которая заложена в этом документе», — сказал Литовкин.
США не хотят признавать превосходство РФ.
Военный эксперт добавил, что США хотят иметь превосходство над Россией в стратегическом ядерном вооружении, но они от этого далеки.
«Реально у американцев это не получается, потому что у них и наземные ракеты старые, и на подводных лодках ракеты тоже достаточно старые. Россия при этом за последние годы практически полностью обновила свой стратегический ракетный потенциал», — сказал Литовкин.
Он констатировал, что по ДСНВ договориться становиться все сложнее и сложнее.
«США всячески препятствовали нашим специалистам выполнять свои обязанности по договору, поэтому Россия и была вынуждена приостановить свое участие в нем, оставив рабочим единственный пункт о предупреждении противника об испытаниях стратегических ракет, чтобы это не было воспринято как боевой пуск. Американцы тоже приостановили свое участие и тоже оставили данный пункт, но все остальные, по сути, не работают», — сказал Литовкин.
Военный эксперт констатировал, что если американцы разумные люди и дорожат своей безопасностью, то должны согласиться на переговоры, консультации, на возобновление инспекционных поездок друг к другу, как было раньше по ДСНВ.
«Если они не сделают этого, то плакать не будем», — поделился Литовкин.
Россия даст ответ на размещение США оружия в космосе.
Военный эксперт также прокомментировал поручение Путина тщательно отслеживать наращивание компонентов противоракетной обороны Соединённых Штатов, в том числе подготовку к размещению средств перехвата в космосе.
«Дональд Трамп провозгласил, что он будет создавать “золотой купол” над Соединёнными Штатами по аналогии с “железным куполом” Израиля. Свое стремление президент США хочет реализовать, выведя вооружение в космос. При этом Россия выступает против любого оружия в космосе, как и Китай. Мы неоднократно ставили данный вопрос на заседание Совета Безопасности ООН, а Вашингтон всё время его проваливал. Это еще один пример, как США добиваются одностороннего превосходства в вооружении», — сказал Литовкин.
Военный эксперт при этом отметил, что у России есть чем ответить, если Соединенные Штаты все же на такой шаг решатся.
«Россия тоже может вывести в космос различное вооружение перехвата противоракетных систем. И потом у нас есть комплекс С-500, который может сбивать любые космические объекты», — подытожил Литовкин.