Токаев провел встречу с Зеленским

Астана. 23 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.

Главы государств рассмотрели вопросы развития двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Владимир Зеленский поделился своим видением ситуации на Украине.

Президент Казахстана отметил, что в столь непростой обстановке необходимо продолжать дипломатические усилия для поиска путей прекращения конфликта.

