Токаев провел встречу с Зеленским

«На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.
Главы государств рассмотрели вопросы развития двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.
Владимир Зеленский поделился своим видением ситуации на Украине.
Президент Казахстана отметил, что в столь непростой обстановке необходимо продолжать дипломатические усилия для поиска путей прекращения конфликта.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше