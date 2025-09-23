Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала паранойей слова Санду об использовании Молдавии для нападения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала паранойей заявление президента Молдавии Майи Санду о возможном использовании Кишинёва Россией для «нападения на Одесскую область». Соответствующее заявление дипломат сделала во время беседы с РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Паранойя», — сказала официальный представитель МИД РФ, комментируя слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для нападения.

Президент Молдавии заявляла, что победа пророссийских сил на выборах, по её мнению, «угрожает суверенитету страны» и якобы может создать условия для «российского вторжения в Одесскую область».

Ранее Захарова высмеяла запрет фильма Гайдая в Молдавии. По её мнению, запрет показа комедии «Иван Васильевич меняет профессию» является проявлением так называемой «демократии по Санду». Так дипломат отреагировала на информацию о запрете советского фильма, распространённую в средствах массовой информации.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше