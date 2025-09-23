Ричмонд
Токаев принял президента ФИФА

Астана. 23 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил федерацию за поддержку программы FIFA Arena, направленной на развитие детского футбола и создание современной спортивной инфраструктуры.

Президент выразил уверенность, что благодаря сотрудничеству с ФИФА Казахстан сможет стать примером динамичного развития футбола в регионе.

В свою очередь Джанни Инфантино отметил внимание Касым-Жомарта Токаева к футболу и подтвердил готовность федерации продолжать совместные проекты, нацеленные на повышение уровня национального футбола.