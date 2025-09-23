Токаев провел переговоры с президентом Евросовета

«Приветствуя руководителя Европейского Совета Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению партнерства с ЕС как на двусторонней основе, так и в рамках диалога в формате C5+», — говорится в сообщении.
Во время беседы подчеркнута позитивная динамика политического диалога, способствующего развитию торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей Казахстана с Европейским Союзом.
Стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.
По итогам встречи договорились поддерживать контакты для дальнейшего расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.