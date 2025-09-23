Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев провел переговоры с президентом Евросовета

Астана. 23 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Антониу Кошту, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Приветствуя руководителя Европейского Совета Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению партнерства с ЕС как на двусторонней основе, так и в рамках диалога в формате C5+», — говорится в сообщении.

Во время беседы подчеркнута позитивная динамика политического диалога, способствующего развитию торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей Казахстана с Европейским Союзом.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.

По итогам встречи договорились поддерживать контакты для дальнейшего расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.