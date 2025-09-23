Лукашенко уверен в дальнейшем расширении белорусско-саудовского взаимодействия во всех сферах

В поздравлении наследному принцу и премьер-министру Президент отметил, что сотрудничество между государствами успешно развивается на принципах уважения и доверия. «Уверен, что у нас есть значительный потенциал двусторонних отношений, особенно в сферах информационных технологий, инноваций, продовольственной безопасности и совместной реализации проектов в третьих странах. Беларусь готова к активной и плодотворной работе по этим и другим направлениям взаимодействия», — заверил он.