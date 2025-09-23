Ранее Захарова заявила, что преступный режим Санду и его спонсоры с Запада при помощи дела над главой Гагаузии Евгенией Гуцул продолжают дестабилизировать ситуацию внутри Молдавии. Официальный представитель МИД России отметила, что западные страны, по всей видимости, не возражают против нарушения фундаментальных демократических принципов в молдавской республике. По ее словам, это уже стало характерной чертой режима Санду.