Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на заявление президента Молдавии Майи Санду о якобы использовании ее страны для «нападения» на Одесскую область.
Ранее лидер Молдавии выступила с бездоказательным заявлением о том, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах в ее стране якобы «угрожает суверенитету страны» и «может открыть путь» России в Одесскую область.
«Паранойя», — прокомментировала «Известиям» ее слова заявления официальный представитель МИД России.
Захарова также прокомментировала запрет показа советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая в Молдавии. По ее словам, это стало проявлением своеобразной «демократии» главы государства Майи Санду.
«Демократия по Санду», — прокомментировала дипломат сообщение о том, что показ фильма «Иван Васильевич меняет профессию» приостановили из-за «милитаристского содержания» прямо во время эфира.
К публикации Мария Захарова прикрепила фотографию синего экрана, на котором написано, что трансляция приостановлена из-за нарушения Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах.
Положения этой статьи гласят, что поставщики медиауслуг не должны транслировать, а дистрибьюторы — ретранслировать программы информационного, военного и политического содержания, произведенные в государствах, не являющихся США, Канадой, членами Европейского союза или странами, ратифицировавшими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Ранее Захарова заявила, что преступный режим Санду и его спонсоры с Запада при помощи дела над главой Гагаузии Евгенией Гуцул продолжают дестабилизировать ситуацию внутри Молдавии. Официальный представитель МИД России отметила, что западные страны, по всей видимости, не возражают против нарушения фундаментальных демократических принципов в молдавской республике. По ее словам, это уже стало характерной чертой режима Санду.
Незадолго до этого Санду выступила с обвинениями в адрес Москвы о якобы вмешательстве в предстоящие президентские выборы государства. В Кремле сразу же отреагировали на такие громкие высказывания. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва никогда не вмешивается во внутренние дела иностранных стран.