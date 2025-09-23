Ричмонд
Дания и Норвегия проведут расследование появления БПЛА над аэропортами

Аэропорты датского Копенгагена и норвежского Осло вернулись к работе после временного закрытия воздушного пространства из-за обнаружения беспилотника, сообщает агентство Reuters. По информации полиции, Дания и Норвегия проведут расследование на предмет того, связаны ли инциденты.

Источник: РИА "Новости"

«Полиция начала интенсивное расследование, чтобы определить, что это за беспилотники. Беспилотники исчезли, и мы не забрали ни один из них», — сказал журналистам заместитель помощника комиссара полиции Копенгагена Якоб Хансен.

Воздушное пространство в аэропорту Осло в Норвегии было вновь открыто в 3:22 утра (4:22 мск), в аэропорту Копенгагена — около 0:30 (1:30 мск).

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше