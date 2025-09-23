КИШИНЕВ, 23 сен — РИА Новости. Молдавия должна развивать сотрудничество со всеми международными союзами ради национальных интересов, заявил в интервью РИА Новости один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер республики Василий Тарлев.
Мы должны дружить со всеми, где нас уважают: и с Европейским союзом, и с Евразийским союзом, и с ШОС, и с БРИКС. Евразийский и европейский векторы не противоречат друг другу. Это искусственное противопоставление придумано нынешними властями, которые ставят политику выше интересов народа.
По его словам, отказ от традиционных экономических связей наносит ущерб стране.
«Наши предки веками продвигали молдавскую продукцию на Восток. Отказываться от этого — ошибка. Но одновременно нужно развивать новые рынки и использовать все возможности. Мы должны исходить из национального интереса, а не указаний извне. Это единственная мудрая стратегия для такой страны, как Молдова», — отметил политик.
Тарлев возглавлял правительство Молдавии в 2001—2008 годах. В этот период страна преодолела последствия кризисов 1990-х годов и достигла самого высокого роста экономики за всю историю, в пять раз увеличив ВВП.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.