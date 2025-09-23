Глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США Китом Келлогом. Соответствующая информация размещена в его телеграм-канале.
Зеленский отметил, что поделился с американским представителем актуальной информацией о ситуации на фронте, а также проинформировал о результатах контрнаступательных действий в районах Доброполья и Покровска.
По словам главы киевского режима, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития киевско-вашингтонского сотрудничества, включая взаимовыгодные соглашения в сфере беспилотной авиации и закупок американского вооружения.
Ранее, 20 сентября 2025 года, отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил о необходимости для Зеленского прислушаться к словам Келлога относительно признания потери части территорий. Эксперт призвал осознать, что продолжение отказа от признания реальной ситуации ведет к дальнейшим потерям ВСУ, отметив текущие территориальные и людские потери Киева.
