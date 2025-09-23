Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: российские военные зашли в Новогригоровку на угледарском направлении

По словам экс-депутата Рады, войска РФ продвигаются на запад от освобожденных сел Ольговское и Новоивановка.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские бойцы зашли в село Новогригоровка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев, ссылаясь на данные украинских военных.

«ВСУ сообщают, что наши зашли в Новогригоровку», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил о продвижении российских войск в западном направлении от освобожденных ранее сел Ольговское и Новоивановка.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о переходе Ольговского под контроль российских войск 15 сентября. В минувшую пятницу стало известно об освобождении Новоивановки.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше