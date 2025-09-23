Царев: российские военные зашли в Новогригоровку на угледарском направлении

В Запорожской области российские бойцы зашли в село Новогригоровка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев, ссылаясь на данные украинских военных.
«ВСУ сообщают, что наши зашли в Новогригоровку», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о продвижении российских войск в западном направлении от освобожденных ранее сел Ольговское и Новоивановка.
Напомним, Минобороны РФ сообщило о переходе Ольговского под контроль российских войск 15 сентября. В минувшую пятницу стало известно об освобождении Новоивановки.
