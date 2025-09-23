«Большая честь»: Экс-помощница Байдена объяснила переезд в Россию

Получившая российское гражданство бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена американка Тара Рид сообщила, что вынужденно переехала в Россию в поисках политического убежища, однако потом захотела получить гражданство. Об этом она рассказала в интервью RT.
«Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства. По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года», — сказала экс-помощница бывшего главы Белого дома.
По ее словам, над ней самой и над ее семьей «нависала опасность, исходившая со стороны американских властей, со стороны режима Байдена». Конгрессмен Мэтт Гетц заявил ей, что безопаснее всего будет остаться в России. Тогда главный редактор телеканала RT и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, а также депутат Мария Бутина помогли ей найти убежище.
«Быть гражданкой России для меня — большая честь», — подчеркнула Тара Рид.
Экс-помощница Байдена и сотрудница RT также призналась, что теперь собирается активно изучать русский язык.
Накануне бывшая помощница экс-президента США получила гражданство Российской Федерации. Соответствующий указ в понедельник, 22 сентября, подписал президент России Владимир Путин.
Ранее Тара Рид получила в России политическое убежище. Это произошло после того, как экс-советница выступила против Джо Байдена с обвинениями в сексуальных домогательствах. Такие заявления привели к появлению целой кампании против нее в американских СМИ. Тогда бывшая помощница американского лидера отметила, что в России чувствует себя более свободной журналисткой, чем в США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе выступления на круглом столе ПМЭФ «БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку» поддержала экс-сотрудницу аппарата бывшего президента США, отметив, что Россия является свободной страной, в которой не относятся отрицательно ни к одному народу мира.