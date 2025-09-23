Ричмонд
Лисицын: бойцы РФ наступают на юге Приморского в Запорожской области

По информации военкора, российские военные продвигаются также на территории Степногорска.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ведут наступление на юге села Приморское под Степногорском в Запорожской области, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

«ВС РФ наступают в садах на южной окраине Приморского», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении военнослужащих РФ на территории Степногорска.

Ранее появилась информация о заходе российских бойцов в запорожское село Новогригоровка.

Также сообщалось о переходе под контроль войск РФ расположенного в нескольких километрах от Новогригоровки села Новоивановка.