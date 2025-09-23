Лисицын: бойцы РФ наступают на юге Приморского в Запорожской области

Российские военные ведут наступление на юге села Приморское под Степногорском в Запорожской области, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«ВС РФ наступают в садах на южной окраине Приморского», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении военнослужащих РФ на территории Степногорска.
Ранее появилась информация о заходе российских бойцов в запорожское село Новогригоровка.
Также сообщалось о переходе под контроль войск РФ расположенного в нескольких километрах от Новогригоровки села Новоивановка.