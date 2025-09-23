Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов поговорили по телефону — что обсудили

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана и Туркменистана Шавкатом Мирзиёевым и Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с днем рождения и предстоящим Днем независимости страны, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия, а также мира и процветания народу Туркменистана.
Собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Они с удовлетворением отметили интенсивный политический диалог и плодотворные межведомственные контакты.
«Особое внимание уделено вопросам наращивания товарооборота, продвижения проектов кооперации в промышленности и энергетике. Завершается строительство торговой зоны “Шават-Дашогуз”. Намечено проведение Форума регионов, выставки, Дней культуры и кино Туркменистана в Узбекистане», — говорится в сообщении.
Предметом обсуждения также стали актуальные аспекты региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.