Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов поговорили по телефону — что обсудили

В фокусе внимания сторон находились вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений, актуальные аспекты региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Накануне состоялся телефонный разговор между президентами Узбекистана и Туркменистана Шавкатом Мирзиёевым и Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев поздравил туркменского коллегу с днем рождения и предстоящим Днем независимости страны, пожелав ему крепкого здоровья и благополучия, а также мира и процветания народу Туркменистана.

Собеседники рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Они с удовлетворением отметили интенсивный политический диалог и плодотворные межведомственные контакты.

«Особое внимание уделено вопросам наращивания товарооборота, продвижения проектов кооперации в промышленности и энергетике. Завершается строительство торговой зоны “Шават-Дашогуз”. Намечено проведение Форума регионов, выставки, Дней культуры и кино Туркменистана в Узбекистане», — говорится в сообщении.

Предметом обсуждения также стали актуальные аспекты региональной повестки и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.